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В районе площади Петра Великого в Липецке 29 апреля ограничат продажу алкоголя и изменят движение машин и автобусов

2 часа назад
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Как известно, 29 апреля на площади Петра Великого с 17.00 до 20.00 пройдёт музыкально-патриотический марафон «Zа Россию». Гостей ждут номера от липецких артистов и выступление звёзд отечественной эстрады Жасмин и Николая Баскова. В связи с организацией мероприятия в областном центре вводится ряд ограничений.

Так, движение на участке улицы Первомайской от Литаврина до Карла Маркса, в районе бывшего кинотеатра «Октябрь», ограничат уже сегодня, 28 апреля, с 20.00. Открыть проезд планируют после концерта ночью на 30 апреля. Столь длительное перекрытие вызвано необходимостью монтажа и разборки сцены.

Завтра, 29 апреля, с 15.00 до 21.00 временно ограничат движение транспорта на улицах Карла Маркса, Литаврина, одноимённом переулке и участке Первомайской от переулка Литаврина до Карла Маркса.

Общественный транспорт в этом районе с 15:00 и до окончания мероприятия (ориентировочно до 20:00) будет курсировать в объезд перекрытого участка. Схемы для автобусов в прямом и обратном направлении будут следующими:

  • маршруты №6, 27, 30, 308К, 330 «… — пл.Победы – ул.Неделина – Петровский мост — …»;
  • автобус №28К – «… — Набережная – ул.Неделина – Петровский мост — …»;
  • маршруты №306, 322, 325 – «… — ул.Фрунзе – ул.Неделина – Петровский мост — …» в прямом и обратном направлении.

После мероприятия движение автобусов восстановится по утверждённым схемам и расписаниям. Подробную информацию о работе городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82.

Вводятся ограничения и на продажу спиртного. Согласно законодательству, не допускается розничная продажа алкогольной продукции в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий на территории их проведения, расположенной за пределами зданий (строений, сооружений), и на прилегающих территориях на расстоянии менее 100 метров от места проведения публичного мероприятия, за 2 часа до заявленного времени начала мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после заявленного времени окончания.

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