Сегодня на очередной 22 сессии Липецкого горсовета депутаты внесли очередной пакет поправок в Бюджет города.

По информации председателя департамента финансов Татьяны Григоровой, за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов казна города по доходам и расходам увеличивается на 295,5 млн рублей. Дотацию 52,9 млн рублей из областного бюджета направят на:

повышение оплаты труда в 1,06 работникам муниципальных учреждений (24,5 млн);

доведение размера средней заработной платы тренеров спортшкол до средней в регионе (14,2 млн);

распределение на выплату увеличенного МРОТ работникам муниципальных учреждений (13,3 млн);

модернизацию и ремонт спортплощадок, расположенных на территориях школ (0,9 млн)

Субсидии 193 млн рублей планируют направить на:

ремонт здания по ул. Гагарина 35а в целях создания Школы креативных индустрий (53,3 млн);

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (72 млн);

реконструкцию дороги по ул. 50 лет НЛМК (31,8 млн);

строительство дорожно-транспортной инфраструктуры мкр. «Елецкий» — 4 этап (33,9 млн);

капремонты школ (50 млн).

На переселение из ветхого и аварийного жилья направляются 20,3 млн рублей. за счет возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

За счет перераспределения бюджетных средств 153,3 млн рублей выделяют на:

предоставление субсидий транспортникам (109 млн);

технологическое присоединение территорий комплексной жилой застройки в целях соблюдения условий софинансирования в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов (8,3 млн)

Депутат Евдокия Бычкова спросила: планируется ли в этом году строительство пристройки к лицею №3 в районе Сокола, о котором было заявлено ранее.

По словам главы города Евгении Уваркиной, от планов строительства не отказываются. Но с учетом возросших цен на стройматериалы, 380 млн рублей инфраструктурного кредита, на которые планировалось возведение отдельного корпуса для начальной школы, не хватит. Их перераспределят на другие объекты. К тому же, проект пристройки «не умещается» на земельном участке непосредственно рядом с лицеем. Евгения Уваркина отметила, что местные жители поддержали предложение о строительстве школы на участке яблоневого сада на территории бывшего детского дома. Это позволит построить новую большую школу на 1200 мест.

Уже сейчас в мэрии занимаются проектированием будущего объекта, с которым городские власти планируют получить федеральное финансирование.

В результате вносимых изменений депутаты утвердили бюджет Липецка на 2022 год по доходам в 16,8 млрд. рублей, по расходам — 17,6 млрд., с дефицитом в сумме 759 млн.