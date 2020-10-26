В районе улицы Студеновской в Липецке будут строить жилкомплекс. Липчан приглашают к обсуждению проекта

С 27 октября по 1 декабря 2020 года департамент градостроительства и архитектуры планирует проведение общественных обсуждений по проекту строительства жилого комплекса на территории квартала, ограниченного улицами Студеновская, Карьерная и им. 9-го Января.

Проектом предусмотрено размещение жилого комплекса «Парус» на улице Студёновской, на территории выкупленной частном лицом, на которой ранее был заброшенный пустырь. В доме с переменной этажностью помимо квартир планируют разместить детский сад на 63 места и подземную стоянку на 135 машин. Ещё одну стоянку – на 172 места – проектировщики решили оборудовать рядом со зданием. Также в планах – строительство трансформаторной подстанции и перенос газорегуляторного пункта.

Рассмотрены в проекте и вопросы развития территории. Так, во дворе жилого комплекса должна появиться детская игровая площадка, места для отдыха взрослого населения, две спортивные зоны, одна из которых будет двухуровневой, места для бытовых целей, например, для выбивания ковров, а также площадка для мусорных контейнеров. На территории детского сада планируют разместить три детские игровые площадки и одну спортивную. Предусмотрено и комплексное озеленение квартала.

С проектом можно будет ознакомиться уже на следующей неделе. С 3 ноября он будет представлен на экспозиции в фойе здания администрации Липецка, пл. Театральная, 1, а также размещён на официальных сайтах мэрии и департамента градостроительства и архитектуры в разделах «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 26 ноября 2020 на электронную почту proekt@lipetskcity.ru или письмом по адресу: г. Липецк, пл. Театральная, 1, каб. 206 департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.