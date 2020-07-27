В районной администрации наградили лучших работников торговли

В прошлом году в Добринском районе значительно увеличился оборот розничной торговли и объем бытовых услуг, оказанных населению. Лучших работников этих отраслей, среди которых немало представителей малого бизнеса, отметил во время торжественного приема глава муниципалитета Сергей Москворецкий.

— Одна из основных задач власти любого уровня, — отметил он, — обеспечить людям качественное торговое обслуживание. И неважно при этом, где живет человек: в райцентре или самом отдаленном селе. Немалая заслуга в этом тех, кто стоит за прилавком магазина, принимает или фасует товар, обслуживает покупателей на кассе или в торговом зале. Ваша работа требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Даже в трудный период борьбы с коронавирусом вы показали себя настоящими профессионалами своего дела. Примите самые искренние поздравления с вашим праздником и глубокую благодарность за труд!

Также Сергей Петрович с удовлетворением констатировал положительную динамику в сфере оказания бытовых услуг. Предприниматели, получая поддержку властей, осваивают новые направления в бизнесе. Руководитель района поблагодарил собравшихся в зале работников прилавка и «бытовки» за вклад в развитие отраслей, вручив им заслуженные награды.

Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли РФ была удостоена ИП Галина Дрожжина из Добринки. Почетное звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области» получили ИП Галина Малыхина из села Георгиевка и продавец магазина «Дубок» села Дубовое Вера Хорошилова.

Благодарственными письмами Липецкого областного Совета депутатов отметили труд ИП Александра Гнездилова, повара ООО «Добринский общепит» Надежды Свиридовой и заведующей магазином «У тополя» п. Добринка Наталии Черникиной. Благодарность главы администрации Липецкой области вручили ведущему товароведу ООО «Поселковый кооператор» Галине Федосеевой.

Четверо присутствующих получили благодарность управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. Это — оператор ЭВМ ООО «Поселковый кооператор» Светлана Юденко, ИП Дмитрий Михайлов, мастер маникюра и парикмахер салона «Далс» Ирина Фатеева и Татьяна Чернышова.

Почетными грамотами администрации Добринского муниципального района наградили ИП Надежду Зимину из с. Пушкино и продавца магазина «Агат» п. Добринка Оксану Пузикову.

Завершился прием общей фотографией на память.

Фоторепортаж мероприятия найдете по ссылке.