22 апреля в сквере связистов в Военном городке высадили уникальную сиреневую аллею и провели субботник. Мероприятие, которое прошло в рамках Всероссийской акции «Сад Памяти», поддержали мэр Евгения Уваркина, лётчики Липецкого авиацентра и директор филиала ПАО «Ростелеком» Константин Власов и местные жители.

— «Сад памяти» — не простая акция, её глубокий смысл – сохранить для будущих поколений память о подвиге наших предков. Я очень рада, что липчане, семьи с детьми присоединяются к этому мероприятию. Благодарю за его организацию сотрудников компании «Ростелеком» и наших лётчиков, — отметила Евгения Уваркина.

На аллее воинов-связистов, которая появилась около года назад – в День связи 7 мая, высадили 20 кустов сирени. Редкие для Липецка сорта кустарников выбрали в Мещерском дендрарии Становлянского района. В их числе сирень «Маршал Василевский», получившая свое название в честь Героя Великой Отечественной войны. Кроме того, за пару часов работы неравнодушные жители и сотрудники «Ростелекома» убрали территорию, собрав 30 мешков мусора.

— Год назад мы пообещали, что не бросим это место и будем ухаживать за ним. Сегодня совместно с жителями не только привели территорию в порядок, но и увековечили память военных связистов, высадив здесь аллею, — отметил Константин Власов.

Напомним, что территория Военного городка долгие годы была закрытой. Сегодня здесь живут не только семьи лётчиков, но и гражданских липчан. Долгое время участок, где сейчас располагается аллея, находился в запустении, однако жители, сотрудники Липецкого авиацентра и компании «Ростелеком» при поддержке администрации города привели его в порядок. Здесь установили памятный камень, посеяли газон, высадили бегонии. Теперь пространство украсили кусты сирени. Благоустройство территории будет продолжено.