Руководители и специалисты Добринского, Усманского и Грязинского отделов ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» стали участниками экскурсии на АО «Добринский сахарный завод». Мероприятие это проводилось в рамках промышленного туризма, который в последнее время набирает в России все большую популярность. Чем это обусловлено? С какой целью совершаются подобные визиты? На эти и другие вопросы нашего корреспондента ответили участники экскурсии.

Вячеслав Токарев просто и доходчиво рассказывает участникам экскурсии о сложнейшем процессе производства сахара.

Наталия Наумова, начальник отдела (Добринка):

— Это не первая экскурсия в рамках промышленного туризма. Мы уже посетили Липецкую особую экономическую зону и были потрясены мощью действующих здесь предприятий, эстетикой огромного производства, отличными условиями труда, высокотехнологичным оборудованием. Всё это мы видели собственными глазами и теперь, предлагая нашим безработным вакансии, поступающие с ОЭЗ, мы со знанием дела информируем добринцев и об условиях труда, и о социальных гарантиях, и о заработной плате.

То есть я хочу подчеркнуть, что промышленный туризм сегодня, несмотря на его зрелищность, — это вовсе не аттракцион. У него иная цель — сформировать положительный имидж отечественных промышленных предприятий, решить вопрос кадрового обеспечения (прежде всего, за счет молодежи).

Визит на Добринский сахарный завод тоже не был случайным. Предприятие — наш приоритетный работодатель, открытый к сотрудничеству в плане трудоустройства безработных граждан. Это с одной стороны. А с другой — завод является высокотехнологичным производством, на котором используется новейшее оборудование. Для того чтобы обслуживать его, требуются активные, высокопрофессиональные кадры, умеющие работать с новыми технологиями. А значит, здесь ждут притока молодых и энергичных специалистов. С этой точки зрения он интересен не только для жителей нашего района, но и соседних. Ведь молодые безработные граждане, как правило, мобильны, легки на подъем. Поэтому им не составит труда сменить место жительства. Лишь бы работа была по душе и оплачивалась достойно.

Инна Гущина, специалист отдела (Добринка):

— По долгу службы я первостепенное внимание во время экскурсии обращала на меры поддержки работников завода, социальные гарантии, использование льгот при оценке труда. И с удовлетворением отметила, что здесь своевременно, в соответствии с требованиями рынка труда, происходит пересмотр оплаты. Хотя подчеркну: она и сейчас на предприятии выше среднего регионального уровня. Кроме того, предусмотрены необходимые надбавки за вредные условия, за работу в ночь, выдается спецодежда. Разработан целый комплекс льготных программ, предусматривающих не только добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случает на производстве, но и бесплатные корпоративные обеды, оздоровление сотрудников и их детей за счет предприятия, дополнительные выплаты к различным датам и событиям.

Елена Кудинова, специалист отдела (Добринка):

— На заводе я побывала впервые. Истинное удовлетворение испытала от экскурсии. Благодаря ее организаторам мы получили полное представление о всех этапах производства сахара. Стоя перед мониторами камер видеонаблюдения, прошли по участкам производства, начиная с весовой, куда подъезжали груженые сладкими корнеплодами автомобили, и заканчивая складом готовой продукции — сахаром. Наш гид — заместитель начальника службы основного производства Вячеслав Владимирович Токарев доходчиво рассказал о всех этапах производства сладкой продукции, ответил на наши многочисленные вопросы. Ощущение такое, что и мы сами являемся частичкой этого большого производства. Отчасти так оно и есть. Ведь наша служба тесно сотрудничает с заводом, ежегодно трудоустраивая на предприятие безработных. Текущий год еще не закончился, и окончательные итоги подводить пока рановато. Но с удовлетворением отмечаем, что уже на сегодня более 30 добринцев, стоявших у нас на учете, получили направление на Добринский сахарный завод.

Светлана Осипова, начальник отдела (Грязи):

— Мы были поражены современными технологиями, используемыми на заводе. Автоматизация процессов очень высока. Впечатлило, как тщательно контролируются все этапы производства от очистки свеклы до упаковки готовой продукции. Видно, что сотрудники работают в комфортной и безопасной обстановке. Недаром ДСЗ — один из лучших в своей отрасли.

А еще все мои коллеги отметили высокую компетентность тех, кто проводил экскурсию: начальника службы по работе с персоналом Ольги Юрьевны Затонской и заместителя начальника службы основного производства Вячеслава Владимировича Токарева. Разговор получился интересным и чрезвычайно важным и полезным. Главное: разрушен стереотип о том, что работа на заводе — это тяжелый физический труд, грязные цеха и промасленная спецовка. Мы с удивлением для себя обнаружили, что современная промышленность — это все больше про высокие технологии, автоматизацию производства, а от квалифицированного рабочего требуется не грубая физическая сила, а знания в IT-сфере.