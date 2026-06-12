В “Речном” строят дома для аграриев

Тринадцать домов для работников сферы сельского хозяйства построят в этом году в микрорайоне «Речной» Богородицкого территориального отдела. Эта стройка стала местом выездного оперативного совещания главы Добринского округа Александра Пасынкова и министра сельского хозяйства региона Екатерины Марковой.

В конце прошлого года здесь ключи от новых домов получили 10 семей молодых специалистов. Теперь этот динамично развивающийся микрорайон ещё больше расширится благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новое жильё будет иметь площадь в 72 кв. метра. А один дом из тринадцати — 90 квадратов. Он предназначен для многодетной семьи.

– Предусмотрены дома для работников сельхозпредприятий округа. Это и инженеры-механики, и агрономы, и трактористы-машинисты. В основном все семейные. Но есть также и специалисты, которые ещё семью не завели, но нуждаются в жилье. Уверена, с таким домом обзавестись семьей будет гораздо проще, – сказала министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.

На строительство домов выделены деньги из федерального, областного и местного бюджетов. Активно участвуют в программе крупные сельхозпредприятия Добринского округа.

Александр Пасынков рассказал гостье, что дома возведут до конца этого года. Строители сделают всё «под ключ». Будет полная внутренняя отделка, в домах будет газо-электро- и водоснабжение.

— Сейчас степень готовности жилья разная в каждом строящемся доме. В основном идут подготовительные работу по обустройству фундаментов будущих домов. К тому же строителям мешали регулярные дожди. Но, уверен, с наступлением тёплой и сухой погоды темпы работ заметно возрастут, — подвёл итоги выездного совещания Александр Пасынков.