Вносятся поправки, в соответствии с которыми должность Уполномоченных не смогут занимать граждане, у которых есть гражданство (подданство) иностранного государства. Изменения коснутся и тех претендентов, у которых есть вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства.

С законодательной инициативой о внесении изменений в отдельные законы Липецкой области, которые регулируют правовое положение Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей в Липецкой области выступил спикер облсовета Павел Путилин. Сегодня поправки поддержал комитет по законодательству и правовым вопросам. Законопроект разработан для приведения региональных законов в соответствие с федеральными.

Кроме того, устанавливаются единые требования к ежегодным докладам Уполномоченных. Представлять их на сессии областного Совета депутатов должны будут лично омбудсмены.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии регионального парламента, которая запланирована на 26 августа.