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На 8-ой сессии регионального парламента народные избранники внесли изменения в Регламент областного Совета депутатов. Поправки разработаны с целью проведения внеочередных сессий в кратчайшие сроки и совершенствование деятельности облсовета.

В исключительных случаях для оперативного принятия законов сессии могут назначаться

без предварительного рассмотрения вопросов профильными комитетами. Сокращаются сроки опубликования информации о ее созыве.

Также одобрены поправки, которые регламентируют порядок выхода депутатов-одномандатников из состава депутатских фракций. Такие прецеденты в этом созыве уже были.

Установлена возможность ограничивать присутствие на сессиях и комитетах граждан, представителей организаций и органов власти в случаях угрозы чрезвычайных ситуаций.

Введен запрет на использование на заседаниях плакатов, транспарантов и другой наглядной агитации, а также звукоусиливающих устройств без письменного согласования с председательствующим.

Уточнены требования к поведению участников комитетов и порядок выступлений депутатов на сессиях. Ряд поправок регламентируют работу депутатов на постоянной профессиональной основе.

Изменения в Регламент облсовета являются результатом труда рабочей группы, которая создавалась специально по этому вопросу. На сессии депутаты поддержали предложенные поправки большинством голосов.

А законопроект по изменению в Регламент фракции КПРФ большинством голосов отклонили. Они касаются отмены согласования деятельности депутатов облсовета, работающих на постоянной профессиональной основе, с председателем парламента. На законопроект поступили отрицательные заключения от прокуратуры Липецкой области, Управления Министерства юстиций РФ по Липецкой области и правового управления Липецкого областного Совета депутатов.