В рейтинге регионов по качеству жизни по итогам 2021 года первые позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область, а замыкают рейтинг Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика и Еврейская автономная область. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Липецкая область в данном рейтинге расположилась на 17 месте из 85. Годом ранее наш регион был на 12 месте.

Добавим, что в первую десятку, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, также входят: Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Самарская область и Нижегородская область. Покинули первую десятку Калининградская и Воронежская области, места которых снизились соответственно с десятого и восьмого на одиннадцатое и двенадцатое.

Регионы первой десятки рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 50% суммарного ВРП субъектов РФ. В этих регионах проживает 46,8 миллионов человек или 32% всего населения России.

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.