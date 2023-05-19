Сегодня сотрудниками спасательный службы Липецкой области было исследовано дно реки Матренка в месте отдыха с. Дурово Добринского района. Неожиданным сюрпризом стала пластиковая бутылка, в которой находился аккуратно свернутый рисунок, на котором изображен снеговик.

«Автор рисунка указан — Таисия, 6 лет. Фамилию не так просто прочитать, смазана. На мой взгляд, Щипилова.

Рисунок прилагаю. Очень интересно откуда приплыло это послание?» — задается вопросом в соцсети глава Дуровского сельсовета Любовь Жданова.