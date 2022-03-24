Прокуратура Усманского района Липецкой области провела проверку исполнения государственных контрактов на выполнение капитального ремонта автодорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Установлено, что между администрацией г. Усмани и ООО «Семьсот дорог» 24.02.2021 был заключен муниципальный контракт на выполнение в рамках национального проекта капитального ремонта участка автодороги по ул. Энгельса стоимостью свыше 10 млн рублей.

Подрядчик принял на себя обязательства завершить работы в срок до 14.07.2021 г.

Однако, несмотря на неоднократные претензии со стороны муниципального заказчика, в указанный срок работы исполнены не были.

В этой связи прокурор возбудил в отношении директора общества дело об административном правонарушении по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности).

На основании акта прокурорского реагирования должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 94 787 рублей.

В настоящее время контракт исполнен.