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Прокуратура Усманского района провела проверку исполнения федерального законодательства об охране здоровья несовершеннолетних в МБДОУ «Детский сад «Сказка» в г. Усмани.

В ходе проверки выявлены нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием игровых площадок на территории детского сада.

В частности, игровая площадка и игровое оборудование, ежедневно используемое для прогулок детей не расчищались от снега и наледи, что могло привести к травматизации детей.

В этой связи в отношении заведующей детского сада прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст.5.1 КоАП Липецкой области (ненадлежащее содержание игрового и спортивного оборудования, иных элементов благоустройства).

Санкция статьи предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Вопросы обеспечения безопасного отдыха детей находятся на постоянном контроле органов прокуратуры области .

Так, в 2021 году в результате принятых горрайпрокурорами мер в надлежащее состояние были приведены свыше 250 детских игровых и спортивных площадок, мерами прокурорского реагирования пресечено свыше 500 нарушений при их эксплуатации.