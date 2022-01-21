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Прокуратура Долгоруковского района провела проверку исполнения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Установлено, что 30.03.2021 между администрацией сельского поселения Дубовецкий сельсовет и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт стоимостью свыше 228 тыс. рублей на выполнение работ по обустройству многофункциональной спортивной площадки в с. Дубовец.

Подрядчик взял на себя обязательства закончить работы до 30.07.2021.

Однако работы по обустройству спортивной площадки своевременно выполнены не были.

В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ.

На основании акта прокурорского реагирования суд назначил правонарушителю административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Кроме того, с целью устранения нарушений условий контракта в адрес подрядчика было внесено представление.

После принятых мер прокурорского реагирования обязательства по контракту выполнены в полном объеме.