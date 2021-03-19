В преддверии открытия весеннего сезона охоты управление Росгвардии по Липецкой области напоминает, что в соответствии с требованиями закона ношение и использование оружия осуществляется на основании выданных Федеральной службой войск национальной гвардии РФ или ее территориальными органами лицензий, либо разрешений на хранение и ношение, хранение и использование конкретных видов, типов и моделей оружия с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об оружии».

Ношение огнестрельного длинноствольного оружия разрешается гражданам РФ во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб.

В указанных случаях ношение оружия осуществляется в расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии), а огнестрельного короткоствольного оружия – в кобуре в аналогичном виде.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий заряжание оружия осуществляется в порядке, определенном соответствующими правилами.

Граждане обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним.

Транспортирование оружия осуществляется в чехлах, кобурах, специальных футлярах или в специальной упаковке производителя оружия, а также должно находиться в разряженном состоянии и отдельно от патронов.

Запрещается использовать технически неисправные оружие и патроны, а также ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения.