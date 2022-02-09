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Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области за 12 месяцев 2021 года проведено 146 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации овощей и фруктов.

Все проверки сопровождались отбором проб и лабораторным исследованием плодоовощной продукции.

На санитарно-химические показатели исследовано 494 пробы плодоовощной продукции, в т.ч. на содержание пестицидов – 127 проб; на паразитологические показатели исследовано 218 проб. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям. Для лабораторного исследования на содержание нитратов отобрано 437 проб, из них 3 пробы (0,7%) не соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

В ходе всех проверок были выявлены нарушения:

условий хранения плодоовощной продукции;

оборот продукции без нанесения необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ, на потребительской упаковке.

Забраковано 35 партий плодоовощной продукции объемом 226 кг. Основными причинами забраковки продукции послужили нарушения правил маркировки, отсутствие сопроводительных документов.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц вынесено 26 постановлений о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 220 тысяч рублей. Даны предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле в Управлении.

Информация о продукции, не соответствующей установленным требованиям, размещена в Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям», http://zpp.rospotrebnadzor.ru/.

Чтобы правильно выбрать овощи и фрукты необходимо:

покупать плодоовощную продукцию только в установленных местах торговли;

при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;

покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта: окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры.

Ситуация по качеству и безопасности плодоовощной продукции остается на контроле eправления Роспотребнадзора.