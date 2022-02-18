Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области в 2021 года проведено 90 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере производства и реализации молока и молочной продукции.

В ходе проверок отобрано 3188 проб молочной продукции, из них 52 пробы (1,6%) не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». По микробиологическим показателям исследовано 2244 пробы молока и молочных продуктов, из них 16 проб (0,7%) не соответствовали требованиям технического регламента; по физико-химическим показателям исследовано 823 проб молока и молочных продуктов, из них не соответствовали требованиям гигиенических нормативов 36 проб (4,4%), в т.ч. по фальсификации – 11 проб (1,3%); из 121 исследованной пробы по санитарно-химическим показателям все пробы отвечали установленным требованиям.

В ходе проверок выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»: не в полном объеме поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; реализация продукции, не соответствующей требованиям технического регламента по микробиологическим показателям и показателям фальсификации; нарушения правил продажи молочной продукции.

Забраковано 18 партий молочных продуктов объемом 82 кг. Основными причинами изъятия из оборота явились: реализация продукции по истечении сроков годности, нарушение условий хранения, фальсификация.

За выявленные нарушения санитарного законодательства в отношении виновных лиц вынесено 63 постановления о назначении наказания в виде административных штрафов на общую сумму 700 тысяч рублей. Даны предписания об устранении выявленных нарушений, которые находятся на контроле в Управлении.