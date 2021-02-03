2 февраля 2021 года специалисты и эксперты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора во главе с руководителем ведомства Алексеем Карякиным провели оперативное совещание по факту загрязнения реки Усмань, на котором обсудили предварительные итоги контрольно-надзорных мероприятий.

В обсуждении приняли участие представители Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры, начальник Липецкого отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, руководители филиалов «ЦЛАТИ» по Воронежской и Липецкой областям, директор «Воронежского государственного природного биосферного заповедника», директор АНО «Центра сохранения реки Усманка», а также специалисты воронежских университетов.

Напомним, что ранее в течение декабря 2020 – января 2021 гг. специалистами управления совместно с аккредитованной лабораторией более чем в 10 точках были отобраны пробы как природной воды выше и ниже по течению реки Усмань, так и пробы сточных вод, отобранных после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала», который считался одним из виновников загрязнения водного объекта.

Анализ проб, отобранных после локальных очистных сооружений на выпуске «Липецкоблводоканала» в январе этого года, показал превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз: иона аммония в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ в 36 раз, фенола в 29 раз, марганца в 17 раз, меди в 10 раз, цинка в 9 раз, железа в 8 раз и как следствие снижение кислорода.

Причиной падения качества очистки сточных вод в городе Усмань является ненадлежащая эксплуатация оборудования, предусмотренного проектом и техническим регламентом, а также превышение объемов поступающих на предприятие стоков.

Стоит отметить, что управлением в 2019-2020 годах в ходе надзорных мероприятий в отношении Усманского филиала Липецкоблводоканала неоднократно выявлялись нарушения природоохранного законодательства. Ущерб, причиненный реке Усмань, в общей сложности составил порядка 43,4 млн рублей. В настоящее управлением осуществляется его взыскание в судебном порядке.

Также в рамках совещания эксперты изучили результаты анализа проб сточных вод, поступающих в реку Усмань из канала, который берет начало у теплиц, принадлежащих ООО «Овощи Черноземья». Специалистами управления совместно с сотрудниками «ЦЛАТИ» по Липецкой области ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» было зафиксировано превышение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения: меди более чем в 100 раз, фосфор-иона в 60 раз, цинка в 40 раз, марганца в 30 раз, фенола в 19 раз, железа в 14 раз, нитрит-иона в 11,25 раз, нефтепродуктов в 6 раз, и также снижение кислорода.

В связи с тем, что ООО «Овощи Черноземья» является объектом регионального государственного экологического надзора, а ОГУП «Липецкводоканал» эксплуатирует очистные сооружения, которые являются социально значимыми объектами, управлением в адрес администрации Липецкой области были направлены результаты надзорных мероприятий по выявленным фактам загрязнения реки Усмань, с просьбой принять исчерпывающие меры воздействия к указанным юридическим лицам.

«В ходе проверки в отношении Усманского филиала Липецкого Водоканала было выявлено 17 правонарушений. В настоящее время выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения к 31 мая 2021 года. В отношении виновных лиц выносится решение об административном наказании. Сумма штрафа и расчет ущерба, нанесенного водному объекту, будут предъявлены в сроки, установленные законодательством. Управление держит ситуацию на контроле», – прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.