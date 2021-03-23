В 2021–2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В оформлении модернизированных банкнот Банка России будет использоваться тематика федеральных округов Российской Федерации, что даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения:

Выпуск в обращение модернизированных банкнот Банка России планируется осуществить в период 2022–2025 годов.

Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы. Они будут дополнены на оборотной стороне изображениями достопримечательностей федеральных округов, в которых расположены соответствующие города, — Северо-Западного и Центрального.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Ранее, в 2017 году, были выпущены купюры в 200 и 2000 рублей. На первой изображены достопримечательности Крыма (Южный федеральный округ), на второй — мост на остров Русский и космодром Восточный в Амурской области (Дальневосточный федеральный округ).

Информация о дате выпуска в обращение каждого номинала модернизированных банкнот Банка России и их описание будут своевременно размещаться на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru).

Банкноты Банка России образца 1997 года, включая все их последующие модификации, остаются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости во все виды платежей без всяких ограничений.