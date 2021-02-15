В Google Play и App Store стало доступно мобильное приложение ЯRUS. Разработчики предлагают ярусный контент — новости, видео, события, блогинг на одной площадке в формате «Все, что вы любите. Без рекламы».

Задача приложения — объединить на базе независимой платформы весь популярный медиаконтент без назойливой рекламы. Для массового использования система будет включаться поэтапно: на данном этапе доступен ярус «Новости». Подборка контента осуществляется на основе алгоритмов нейросети, позволяющих сортировать контент по местоположению и интересам. Система распознает местоположение пользователя и предоставляет, например, подборку не только из федеральной прессы, но и средств массовой информации того города или региона, в котором он находится. Сейчас ЯRUS предлагает более 55 000 журналистских материалов в сутки из 2 000 разных источников.

«Другими словами, вы создаете ярус (ленту), настраиваете под него интересы, а нейросеть подбирает весь контент, который может найти на заданную тему.» — комментирует технический директор и основатель ЯRUS, Дмитрий Илюхин.

Представители новой соцсети уверяют, что приложение отличается от существующих форматов социальных сетей политической нейтральностью площадки и плюрализмом мнений пользователей: без цензуры и блокировок. Пользователь находится в своей локальной экосистеме, среди пользователей и контента, отвечающих его интересам.

Следующий планируемый этап развития экосистемы — запуск яруса видеохостинга, релиз которого планируется в ближайшее время.