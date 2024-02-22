Игра о стране и её достижениях #РоссияХочуЗдесьЖить была представлена на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Её разработали команды Президентской академии и правительства Липецкой области. Презентация интерактивной игры прошла в очном формате. В скором времени будет запущено приложение на платформе социальности сети ВКонтакте, бета-версию которого презентовал губернатор региона Игорь Артамонов.

Игра состоит из двух этапов: экономического и интерактивного. В первую очередь, команды предлагают и обосновывают варианты распределения финансов, заложенных на развитие страны. На втором этапе участники отправляются в интеллектуальное интерактивное путешествие по России. Базой служит цифровая карта государства, по которой команды продвигаются при правильном ответе на вопрос.

По словам заместителя начальника Управления Президента России по общественным проектам Александра Журавского, принявшего участие в презентации, создание и развитие таких проектов позволяет с одной стороны государству лучше понять настроение населения, а с другой — населению погрузиться в специфику принимаемых властью решений:

«Название #Хочуздесьжить неслучайно. Оно измеряет показатель эффективности власти. Вопрос «хотели бы вы здесь жить?» или «хотели бы вы, чтобы ваши дети здесь жили?» показывает, насколько привлекателен конкретный регион. Ведь если вы хотите, чтобы вы и ваши дети жили в этом регионе, значит вы связываете свое будущее с Россией», – отметил Александр Журавский.

В пилотном проекте #ХочуЗдесьЖить Липецкая земля приняли участие 11 тысяч жителей субъекта. По словам губернатора Игоря Артамонова, игра позволяет лучше понять страну и регион.

«Мы всегда думаем о том, что ещё можно сделать для людей, в частности, для молодёжи. Игра #Хочуздесьжить дает возможность людям побыть в роли человека, принимающего решения регионального уровня, и прочувствовать, как процесс распределения бюджета сложен на практике», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Проект был разработан в рамках стажировки студентов Президентской академии в правительстве Липецкой области.

«Мы проделали интересную работу и создали модель игры, которая может быть масштабирована на всю страну. В её основу были заложены более тысячи вопросов о регионах России. Главный критерий победы – широта знаний об истории, географии и культуре страны и её регионов. Рад, что при поддержке федеральных партнёров проект получает своё развитие на таком уровне», – отмечает студент второго курса программы «Внутренняя политика и лидерство» Президентской академии Михаил Лайков.

В этом году проект будет полностью адаптирован и для мобильного формата, в нём смогут принять участие все пользователи приложения «ВКонтакте».