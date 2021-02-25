Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V», теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента (одна двухкомпонентная доза, не включая налог на добавленную стоимость). Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

По словам руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объёмов её производства в целях массовой вакцинации населения России.

Цена при этом является единой для всех производственных площадок.