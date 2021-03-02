Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придётся подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного.

Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет. Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.