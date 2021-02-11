Граждане с инвалидностью смогут получать средства реабилитации и ряд других мер социальной поддержки не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Необходимые для этого изменения внесены сразу в несколько актов Правительства.

Особенно актуальны новые правила для тех, кто переехал в другой регион, учится, работает или проходит длительное лечение вдали от дома.

Теперь для получения нужного средства реабилитации они смогут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.

Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода. Работа по новым правилам будет обеспечена благодаря обмену информацией через единую систему межведомственного взаимодействия.