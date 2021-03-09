В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Такое решение утверждено Правительством.

Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен.

Мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

При обнаружении тенденции к ускоренному росту цен, заметно превышающему инфляцию, или рисков существенного подорожания информация будет направляться в профильные министерства и ведомства для последующего представления в Правительство предложений по возможным мерам экономического реагирования.

За министерствами и ведомствами закреплены группы товаров и услуг, за которые они назначаются ответственными. Так, в ведении Минсельхоза будут продукты питания и табачные изделия (всего 12 позиций).

У Минпромторга – потребительские товары, включая бытовую технику, мебель, компьютеры и телефоны (13 позиций), у Минздрава – медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

Минэнерго будет отвечать за бензин и дизель, Минцифры – за услуги связи, Минстрой – за жилищно-коммунальные услуги.

Минтранс назначен ответственным за пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, автомобильным (кроме такси) транспортом, а также городским наземным электротранспортом.

Минпросвещения – за услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования, Минобрнауки – за услуги высшего образования.

В ведении Ростуризма будут цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Минкультуры будет отвечать за ситуацию в подведомственных учреждениях.

Росалкогольрегулирование назначено ответственным за алкогольную продукцию.

Ранее, напомним, решением Правительства была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Её возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.