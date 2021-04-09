В 2021 году в российских регионах приведут в нормативное состояние дороги, ведущие к туристическим объектам. Памятники архитектуры, природные заповедники и живописные места станут доступнее благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом шла речь на заседании Правительства РФ 8 апреля.

«По поручению Президента мы развиваем инфраструктуру, которая необходима для внутреннего туризма. В этом году должно быть отремонтировано более 300 дорог к туристическим объектам. Их протяжённость составляет порядка 1,5 тыс. км. На эти цели выделено почти 20 млрд рублей», подчеркнул Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В Липецкой области в 2021 году в плане работ – 4 объекта ремонта на трассах, ведущих к туристическим объектам.

В Данковском районе станет проще и приятней добираться к одной из архитектурных жемчужин Липецкой области – храму Дмитрия Солунского, что в с. Берёзовка. Благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги” будут отремонтированы 24 км автодороги Воскресенское-Ивановка-Березовка-Данков.

Храм Дмитрия Солунского был построен в самом конце 19 века в память воинов, павших на Куликовом поле на средства местного помещика Юрия Степановича Нечаева-Мальцева. Проект сделал Александр Померанцев, среди работ которого – московские верхние торговые ряды, ныне ГУМ. Архитектор – Николай Леонтьевич Бенуа, отец известного художника. Конструкция кровли, лестницы и хоры были разработаны Владимиром Григорьевичем Шуховым.

В Ельце стартует капитальный ремонт улицы Коммунаров, которая начинается практически от порога главного храма Елецкой епархии – Собора Вознесения Господня и пересекает весь город. Помимо переустройства коммунальных сетей и замены дорожной одежды там запланировано обустройство пешеходных зон, велодорожки, монтаж освещения и новых светофоров, а также озеленение. Работы рассчитаны на 2 года.

В Елецком районе приведут в порядок 20 км автодороги Маяк – Волчье –Крутое – Нижний Воргол – Ключ Жизни, по которой можно добраться к Воргольским скалам. Это участок государственного заповедника «Галичья гора», памятник природы, ботанический феномен и – излюбленное место тренировок любителей скалолазания.

В Задонском районе будет отремонтировано 17 км автодороги Стебаево – Задонск –Долгоруково, участок ведет от трассы А-133 (Липецк-Хлевное) к Задонску, одному из духовных центров России, который даже называют «Русским Иерусалимом». Туда ежегодно приезжают тысячи паломников. На этой же дороге расположена самая известная дворянская усадьба на Задонщине — бывшее поместье Кожиных в с. Репец и уникальная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Усадьбу будут восстанавливать, торги на эти работы уже проведены, а значит поток туристов еще возрастёт.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в 84 регионах и 105 городских агломерациях. Благодаря масштабной кампании в 2021 году в нормативное состояние приведут более 16 тыс. км автомобильных дорог, из них более 450 – в Липецкой области.