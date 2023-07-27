В минувшую субботу традиционный праздник День села состоялся в с. Ровенка.

Украшенная площадь перед зданием сельского клуба, музыкальное оформление, выступление творческих коллективов МБУК «Добринская ЦКС» создавало праздничное настроение всем жителям села и приезжим гостям из соседних населённых пунктов.

Хорошие концертные номера, интересные развлечения и запах вкусного шашлыка манили не только взрослых, но и детей.

Здесь живут люди, готовые откликнуться на любую просьбу и принять участие как в общественной, так и культурной жизни села. В этот день они не остались без внимания. Со словами поздравления и добрыми пожеланиями к ним и ко всем своим землякам обратился глава сельского поселения Каверинский сельсовет Д.И. Ширяев, вручив многим благодарственные письма и подарки за значительный вклад в развитие родного края. Среди награждённых жителей педагоги, многодетные семьи и организатор праздничного мероприятия, заведующий Ровенским сельским клубом Алексей Васильевич Якимов, внесший весомый вклад в развитие культуры на селе.

Много теплых поздравлений и музыкальных подарков вместе с ведущей праздничного мероприятия Татьяной Жоржиковой подарили гостям и жителям села работники культуры Ольга Матыцина, Владимир Стрельников, Александр Ходыкин, Алексей

Шальнев, Елена Верховецкий, Александр Григоров.