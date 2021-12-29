Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Липецкой области перевыполнил показатели реализации национального проекта «Производительность труда».

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Липецкой области перевыполнил показатели реализации национального проекта «Производительность труда».

Липецкая область закончила год с результатами выше запланированного: было создано 19 потоков-образцов (по плану 13); обучено 477 сотрудников предприятий – участников нацпроекта, изначально планировалось обучить 230 человек; количество предприятий, реализующих национальный проект при поддержке РЦК Липецкой области составило 27, плановый показатель – 24.

Приоритетным критерием, зафиксированным в соглашении между Минэкономразвития РФ и Липецкой областью, является создание потока-образца – эталонного производственного участка, результатом создания которого становится улучшение экономических показателей за счет использования инструментов бережливых технологий.

Всего за время существования проекта в регионе было создано 19 потоков при плановом показателе 13. Потоки-образцы были созданы на пятнадцати предприятиях.

На текущий момент в регионе повышают эффективность производственных процессов благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда» 67 предприятий.

«2021 год был успешным для нашей компании. Сотрудники не только выполнили поставленные перед нами задачи Министерством экономического развития Российской Федерации, Федеральным центром компетенций, администрацией Липецкой области, но также превысили показатели в среднем на 155%», – отметил директор АНО РЦК Александр Вартанян.

В планах РЦК Липецкой области в 2022 году не только удержать достигнутый уровень реализации мероприятий в рамках нацпроекта, но и улучшить достигнутый результат.