В русском Иерусалиме запустили проект паломнических поездок для жителей региона

В Задонске, который называют русским Иерусалимом и православным центром Липецкой области, состоялся старт социального проекта «Забота и вера». Инициатива направлена на организацию паломнических поездок для жителей региона, которые хотят посетить святые места, но не имеют такой возможности.

Проект был предложен депутатом Государственной Думы РФ от Липецкой области Татьяной Дьяконовой и реализуется совместно с Липецкой митрополией при поддержке правительства региона. В церемонии запуска проекта Рождество-Богородицком монастыре приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и митрополит Липецкий и Задонский Арсений.

«Задонск – духовное сердце нашего региона. Здесь, у стен старинного монастыря, мы запускаем проект, который поможет людям прикоснуться к святыням. Это особенно важно для тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам не может самостоятельно организовать такую поездку. Уверен, что проект «Забота и вера» станет значимой частью нашей социальной и духовной работы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект предусматривает организацию групповых поездок для жителей региона, включая людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. Паломнические маршруты будут включать посещение Задонского монастыря и других значимых храмов и святых источников Липецкой области.