Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», для монтажа новой запорной арматуры в магистральный трубопровод завтра, 3 февраля, с 00.00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды потребителям 27 и 26 микрорайонов, а также в домах: ул. Катукова, 51, ст. 49, 11. Кроме того, в микрорайонах Европейский, Победа, 28-й, 29-й возможно понижение давления холодной воды.

Подвоз воды будет организован пятью машинами по заявкам жителей.

В целях скорейшего восстановления водоснабжения сетевики уже выполнили ряд работ. Они подготовили котлован, сделали врезку запорной арматуры под давлением для дренирования воды из магистрали, приварили фланцы для вставки. В первую очередь будут проведены необходимые переключения для остановки магистрального участка и обеспечения водоснабжением 28, 29 микрорайонов, а также домов Победы и Европейского. Затем бригада дренирует магистральный трубопровод. В течение дня будут проводиться ремонтные работы по замене повреждённого участка. До 23.30 запланирована промывка и восстановление рабочих параметров в системе водоснабжения.

В ресурсоснабжающей организации приносят извинения и просят липчан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175 и 236-175.