В с. Долгоруково отремонтировали крышу многоквартирного дома после вмешательства прокурора

Прокуратура Долгоруковского района по обращению жительницы с. Долгоруково проверила соблюдение ООО «Сервис Долгоруково» законодательства в сфере ЖКХ при содержании и ремонте общедомового имущества многоквартирного дома по ул. Советской, в котором проживает заявительница.

Так, в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

На основании результатов открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, проведенного администрацией Долгоруковского муниципального района в сентябре 2018 года, ООО «Сервис Долгоруково» осуществляет управление многоквартирным домом по ул. Советской в с. Долгоруково.

Проведенным осмотром квартиры заявительницы на стенах коридора, а также на стенах обоих жилых комнат установлены следы протечек, возникшие по причине наличия повреждений в крыше дома. При этом в августе 2019 года заявительница уже обращалась с письменным заявлением по данному вопросу в управляющую компанию, однако соответствующие меры организацией в установленный законом срок приняты не были.

Обязанность по внесению платы за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме заявительницей исполнялась своевременно и в полном объеме.

В целях устранения нарушений в адрес руководителя ООО «Сервис Долгоруково» прокурор внес представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были незамедлительно устранены, произведен текущий ремонт крыши дома, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает прокуратура Долгоруковского района.