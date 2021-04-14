В селе Замятино восстановлено движение по единственному в Липецкой области понтонному автомобильному мосту. Его ежегодно убирают на время паводка с помощью троса подтягивая к одному из берегов.

На место переправу вернули, как только снизился уровень воды в реке Дон.

Специалистам «Липецкдоравтоцентра» пришлось поправить сварные стыки и восстановить барьерное ограждение. Кроме того, во время паводка смыло одну из переходных мостовых железобетонных плит. Взамен положили новую, размером 6Х1 м, подходы к мосту заново отсыпали щебнем, который разравняли и уплотнили грейдером и катками. Для этого понадобилось доставить около 200 тонн материала.

Мост на автодороге Стебаево-Задонск-Долгоруково очень востребован, дорога относится к 3 технической категории и соединяет Задонский и Долгоруковский районы. Им пользуются жители нескольких сел: Ксизово, Засновки, Соловьевки, Калабино и др. Кроме того, эту дорогу, как более короткую, часто выбирают автолюбители, направляющиеся в Белгород.