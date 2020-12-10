В селах Добринского района инспекторы Гостехнадзора провели рейдовый осмотр самоходных машин

8 декабря на территории сёл Пушкино, Новочеркутино и Хворостянка Добринского района государственными инженерами-инспекторами совместно с главным государственным инженером-инспектором Грязинского района был проведен плановый рейдовый осмотр самоходных машин и других видов техники.

Цель такового задания – обеспечение безопасной эксплуатации самоходных машин.

В этот день проверили двенадцать единиц техники – все они соответствовали всем нормам и требованиям законодательства Российской Федерации. Но одно нарушение всё же было выявлено – по ст. 9.3 КоАП РФ. Один из трактористов не имел при себе удостоверения на право управления самоходной машиной. По данному факту был составлен административный материал.