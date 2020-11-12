В селах Добринского района появились новые автопавильоны

Очередной дорожный сезон уходит в прошлое. Жирной его точкой для добринских дорожников стала установка новых автопавильонов в различных уголках нашего района. Они появились в Средней Матренке, Большой Плавице, Ольховке, Нижней Матренке (2 автопавильона). Средства на них были выделены по программе безопасности дорожного движения, действующей второй год подряд.

По другой программе — «Содержание автомобильных дорог» — еще 2 новых автопавильона вместо старых установлены в селе Салтычки. Все основные работы по их монтажу и благоустройству прилегающей территории, а это устройство заездных карманов, установка бордюрного камня, обустройство площадки под павильоны и ряд других уже выполнены в полном объеме. В ближайшее время установят дорожные знаки, означающие автобусную остановку.

Жителям этих сел, решившим поехать на автобусе в райцентр или соседние районы по своим делам, теперь будет комфортнее ожидать своего рейса.