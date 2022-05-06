В рамках региональной программы «Модернизацияпервичного звена здравоохранения» продолжается возведение 4-х этажного здания в котором будет располагаться стационарно-поликлинический корпус ГУЗ «Добровская РБ», а именно: взрослая поликлиника, женская консультация, хирургическое отделение и клинико-диагностическая лаборатория, а также отделение скорой медицинской помощи. Общая площадь постройки объекта составляет — 2780 кв. м.

В построенном здании будут располагаться малая операционная, хирургическое, рентгенологическое и стоматологическое отделения больницы, кабинеты участковых врачей в том числе узких специалистов, флюорографический и процедурный кабинеты, с отдельными входами инфекционный и кабинет мониторинга туберкулеза. Новый корпус, на уровне второго этажа, будет соединен теплым переходом с уже существующим стационарным корпусом.

На сегодняшний день все выше перечисленные структурные подразделения ГУЗ «Добровская РБ» располагаются в отдельно стоящих зданиях, территориально находящихся по различным адресам села Доброе, что причиняет определенные неудобства как пациентам, так и медицинскому персоналу.

С введением в строй нового стационарно-поликлинического корпуса жители Добровского района получат благоустроенное здание, соответствующее всем стандартам, а, следовательно, значительно улучшится и материально-техническая база лечебного учреждения, что существенно сократит время обслуживания пациентов и тем самым повысит качество оказания медицинских услуг.

ГУЗ «Добровская РБ» представлена 10 лечебно-профилактическими учреждениями: 1 участковой больницей, 5 амбулаториями, 4 отделениями ОВП, 11 ФАПами, 5 домовыми хозяйствами.

В состав районной больницы входят: поликлиническое отделение (в том числе детская и женская консультации) на 250 посещений в смену, терапевтическое отделение на 35 терапевтических и 10 неврологических коек, хирургическое отделение на 15 хирургических и 5 гинекологических коек, детское отделение на 13 коек, дневной стационар на 86 пациентомест, отделение скорой медицинской помощи – представлено 4-мя выездными бригадами.

В сельской местности врач всегда на особом счету. Сегодняв штате районной больницы работает 334 человека, из них: 42 врача, 127средних медицинских работника и 165 человек прочего персонала.

За последние 8 лет на работу в ГУЗ «Добровская РБ» по федеральной программе «Земский доктор» поступило 26 врачей и 3 фельдшера по программе «Земский фельдшер». В 2021 году в Панинское отделение общей врачебной практики по программе «Земский доктор» был принят на работу 1 врач общей практики, 4 врача получили социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Кроме того, администрацией Добровского района на условиях заключения договора о работе в течении 5 лет в ГУЗ «Добровская РБ» для врачей ведется строительство жилья с возможностью последующего выкупа по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В январе 2021 года двум врачам уже выделили жилье, а в 2022 году получат квартиры еще два врача.