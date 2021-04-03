1 апреля 2021 года в рамках оказания плановой медицинской помощи пройти обследования у ведущих онкологов Липецкой области смогли более 70 жителей Краснинского района.

Профилактический осмотр и консультативный прием населения в этот день вели специалисты ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» следующих профилей: общий онколог, онкогинеколог, онкоуролог, лор-онколог, абдоминальный онколог.

Также медобследования проводили специалисты ГУЗ «Краснинская районная больница»: врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог и маммолог, врач-стоматолог.

Кроме того, в холле поликлиники работали информационные площадки Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где все желающие могли сделать «10 шагов в борьбе против рака» и принять участие в интерактивной беседе. Посетители больницы получили консультации по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также правильному питанию с использованием муляжей и макетов продуктов.

Помимо медицинской и консультативной части, для сотрудников крупнейших учреждений Краснинского района были организованны информационно-образовательные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:

специалисты Центра последипломного образования провели мастер-класс по самообследованию молочных желез,

дерматовенерологи Областного кожно-венерологического диспансера рассказали о профилактике кожных заболеваний как главном факторе риска развития рака кожи,

врачи Областного наркологического диспансера затронули актуальные темы профилактики употребления алкоголя и курения.

Снижение смертности от онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением областного здравоохранения, именно поэтому «Онкодесант» действует в регионе уже пятый год.

Следующая профилактическая акция пройдет 6 мая 2021 года в Лев-Толстовском районе.