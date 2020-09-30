В селе Яковлево Тербунского района установили станцию очистки воды

По просьбе жителей улиц Центральная, Рябиновая, Мира и переулка Садовый села Яковлево в Тербунском районе было принято решение установить станцию очистки для улучшения качества водоснабжения.

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По результатам анализа в воде содержалась повышенная концентрация железа.

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Подрядчиком произведен монтаж станции обезжелезивания. Ее главная задача – устранить из воды лишние соли металла. Сотрудники комплекса «Тербунский» запустили оборудование в эксплуатацию.

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Теперь абоненты ОГУП «Липецкоблводоканал» будут обеспечены водой соответствующей нормам СанПиН, говорится в сообщении Липецкоблводоканала.