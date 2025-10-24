В село – с концертом

Добринский автоклуб продолжает радовать жителей отдалённых населённых пунктов выездными мероприятиями. С использованием специального оборудования: сцены, звуковой и мультимедийной аппаратуры, установленной на транспортном средстве, работники культуры централизованной клубной системы проводят мероприятия различных форматов: концерты, спектакли, кинопоказы.

На этот раз творческая бригада порадовала жителей с. Большая Отрада Пушкинского сельского поселения выездным концертом. Пришедшие на праздничное мероприятие сельские жители оценили возможности многофункционального центра и таланты творческих коллективов и солистов. Вокальные ансамбли и солисты Александр Ходыкин, Алексей Шальнев, Ольга Матыцина, Павел Пчельников, Александр Григоров порадовали насыщенной концертной программой.

Со сцены автоклуба звучали народные и эстрадные песни, песни о родном крае. Самодеятельные артисты смогли передать зрителям теплоту своих сердец, светлые улыбки и хорошее настроение, подарив всем массу позитивных эмоций. Зрители тепло принимали каждый номер, подпевали солистам, услышав знакомые и любимые мелодии.

От редакции: Заметка Н.М. Волковой уже была подготовлена к публикации, когда в редакцию позвонила жительница с. Большая Отрада В.А. Шкурина.

С этой женщиной редакцию связывает давняя дружба. В советское время Валентина Александровна слыла в районе, да и за его пределами, знатной свинаркой. Она — обладательница бронзовой медали ВДНХ за достигнутые успехи, множественных званий и наград, ветеран труда. О ней и ее славном коллективе (Шкурина 16 лет была бригадиром на ферме) наша районная газета писала много раз.

Теперь Валентина Александровна на пенсии. Достойно встретила свое 90-летие со дня рождения. Живет одна, но не одинока. Навещают родственники, друзья-подруги, не забыта женщина и теми, с кем много лет бок о бок честно трудилась.

Чаще всего общение происходит по телефону. Причины этого понятны: возраст, состояние здоровья.

— А вот когда к нам в село приезжает автоклуб — я всегда стараюсь попасть на встречу с добринскими артистами, — сообщила позвонившая. — Как же душевно они выступают! Сколько радости и оптимизма дарят нам, селянам. Огромное им спасибо! На этот раз мы пришли на встречу, даже несмотря на дождь. Вместе пели песни, а кто помоложе — пританцовывали в такт музыке. Даже я не устояла на своих четырех ногах (с двумя тросточками хожу). И еще хочу сказать спасибо нашей социальной работнице Надежде Ивановне Комаровой. Благодаря ей мы, ее подопечные, попали на концерт: на личной машине она подвезла нас прямо к месту праздника.