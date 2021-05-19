На заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи Липецкого горсовета в рамках рассмотрения информации о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» за 2020 год и текущий период 2021 года городские депутаты подняли вопрос об обеспечении безопасности в школах Липецка.

– Не так давно вопрос о безопасности школ мы рассматривали на профильной комиссии. Должны были вернуться к нему ближе к новому учебному году. Как вы знаете, произошла ужасная трагедия в Казани. Скорее всего, вопрос уже прорабатывали. Какие изменения в данном направлении стоит ожидать к сентябрю? – спросил спикер городского Совета Александр Афанасьев.

Председатель департамента образования Светлана Бедрова сообщила, что в ведомстве тщательно проанализировали ситуацию в казанской школе. И уже разработали ряд предложений.

– Посмотрели, как действовали руководители, какие системы были задействованы. Финансирование серьезной охраны в школах мы сейчас поднимаем на уровне субъекта, – заявила Светлана Бедрова.

Также председатель ведомства рассказала, что сейчас ведется работа по настройке громкой связи в школах. Если возможно, то для этого планируют использовать систему противопожарного оповещения.

– В ряде школ у нас будет пожарная система вовсе меняться. Там в проект мы сразу закладываем установку такой системы. А в других будем смотреть, что можно сделать сейчас, – отметила Светлана Бедрова.

– Сколько бы это ни стоило, делать это необходимо. Бюджет у нас достаточно гибкий. Практически на каждой сессии, каждый месяц вносим поправки. Поэтому изменения по данному вопросу, безусловно, поддержим, – заверил спикер горсовета Александр Афанасьев.

Председатель постоянной комиссии Ольга Прокопенко поинтересовалась, будут ли работать в этом году детские лагеря, и как там будет осуществляться охрана.

По словам председателя ведомства, детские лагеря: как школьные, так и загородные в этом году будут работать. Вопрос с обеспечением их безопасности сейчас решается.