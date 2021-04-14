В Липецком горсовете обсуждали один из актуальных вопросов городской повестки – школьное питания.

В «круглом столе» на тему «Организация школьного питания в учебных заведениях г. Липецка» приняли участие депутаты, представители мэрии, руководители системы образования города и региона, операторы школьного питания, Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области, директора школ, родители.

Спикер горсовета Александр Афанасьев в своем вступительном слове сделал акцент на том, что от школьного питания зависит здоровье ребенка, его настроение и способность к эффективному обучению. А, учитывая, что большую часть времени дети проводят в учебных заведениях, «питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье нашего будущего генофонда». Он также представил участникам «круглого стола» результаты опроса родителей по оценке качества питания в школах города. Анкету разработали депутаты парламента, опрос проводился в школьных чатах и в соцсетях. В нем приняли участие почти 6000 респондентов.

Проведенный опрос позволил установить, что основная причина, по которой дети не питаются в школе или им не всегда нравится то, что у них в тарелках – это невкусная еда.

По мнению уполномоченного по правам ребенка Юрия Тарана, у детей будет больше позитива по этому вопросу, если будут решены несколько проблем. Если ребенок по состоянию здоровья не может питаться как все, нужно или диетическое меню или компенсация родителям из бюджета на питание школьника. Питание в столовых станет для детей лучше, когда у них будет выбор, что класть в тарелки. А, чтобы еда всегда была горячей, нужно организовывать дежурства в школах.

Председатель департамента образования Светлана Бедрова отметила, что за последнее время в вопросе организации школьного питания Липецк сильно продвинулся. По ее словам, «город идет в ногу со временем, и те задачи, которые ставит государство перед школами по обеспечению качественным питанием детей, выполняются». Увеличение жалоб в последнее время от родителей на питание Светлана Бедрова объяснила открытостью системы и обратной связью. Главный учитель города рассказала о том, что сейчас ведется работа по разработке программы производственного контроля и введения ее в школах. А также готовится конкурсная документация для будущих операторов школьного питания. Она заверила, что уже в августе будет известно, кто готов работать со школами.

Мероприятия для дорожной карты по модернизации системы питания озвучил председатель правления «Ассоциации предприятий отрасли социального питания» Андрей Плышевский (г.Москва). Он считает, что главное – это баланс между ценой и качеством. Но чтобы этого достичь необходимо несколько условий: от принятия регионального Закона о школьном питании до создания специальной организации по управлению муниципальной системой питания. Он предлагает четко формировать продуктовый набор и вывести формулу стоимости услуги питания в школах, с учетом всех затрат, включая производственные, технологические и логистические, а также затраты на выполнение производственного и лабораторного контроля. Сегодняшняя стоимость услуги, по его словам, не может обеспечить качественное питание. Потому требуется дополнительное финансирование из региональных и местных бюджетов.

Своим опытом в организации социального питания поделились ульяновские и вологодские коллеги. В Ульяновске, например, четко сформирован продуктовый набор, выработана система единого меню. Действует многоступенчатая система контроля. Стали привлекать в сферу социального питания специализированные частные организации.

В Вологде первым делом создали специализированный склад для обеспечения учреждений бюджетной сферы продуктами питания. Это позволило решить не только проблемы с качеством продуктов, но и качеством питания.

По мнению представителя оператора школьного питания, который работает в нескольких липецких школах Андрея Плотникова, все проблемы связаны с себестоимостью обедов. «Добавить стоимость питания и оставить рыночные отношения» – отметил он.

А вот для Роспотребнадзора главное – безопасное питание. Все остальное – дело вкусовых привычек. Ведомство предлагает во всех школах внедрить образовательные программы по здоровому питанию.

У родителей был один вопрос – скажется ли модернизация системы организации школьного питания на части родительской платы за него? Их заверили, что нет.

– Вопрос питания в школах постоянно на депутатском контроле. Предприниматель, который выиграл торги на питание в школах, и сильно упал в цене, после наших вопросов отказался кормить школьников. Сегодня тему организации питания мы обсуждали с большим кругом заинтересованных лиц. И выработали рекомендации, которые помогут изменить ситуацию к лучшему. Среди предложений, которое я уже не раз озвучивал – буфеты в школах, когда ребенок может сам выбрать то, что ему хочется, – подвел итог обсуждению спикер Александр Афанасьев.

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