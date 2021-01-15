На сегодняшний день в школах областного центра работают пять операторов питания. Ранее рынок школьного питания в Липецке долгое время был монополизирован. В связи с тем, что на поставщика услуг поступали жалобы от учеников и родительского сообщества, было принято решение не выставлять на торги питание в школах большими лотами, а разбить их на более мелкие. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева отмечает, что такая мера помогает создать конкурентную среду. За контракт могут бороться даже маленькие компании, при этом выигрывать и работать в одной-двух школах.

– Это сделано, в первую очередь, для того, чтобы наши дети ели в школах, чтобы питание было не только полезным, но и вкусным. Всё готовится по требованиям Роспотребнадзора, при этом учитывается мнение детей и родителей. Очень важно, что сейчас Липецкая область находится на одном из последних мест по числу жалоб на питание, – прокомментировала Лилия Загеева.

Стоит отметить, что школы ежедневно принимают десятки предложений по школьному меню. Для этого в каждой столовой размещены информационные таблички с QR-кодами. Перейдя по ссылке, ученик может оставить свой отзыв или жалобу.

Школы постоянно держат связь со своими операторами, обсуждают возможные изменения в меню.

– Мы изучаем всю поступающую информацию и передаём её оператору питания – Липецкой оптовой базе, – рассказывает директор школы №17 Ирина Борисова. – Дети сообщают нам о продуктах, которые не хотели бы видеть в меню. Например, многим не нравится рыба. Однако совсем убрать ее мы не можем – школьники должны получать сбалансированное питание. Поэтому ищем компромиссы. В недельном меню есть много разных супов, вторых блюд, завтраков, поэтому каждый находит что-то для себя.

Меню варьируется от пожеланий ребят и в школе №27: от некоторых блюд после обсуждения пришлось отказаться и найти им замену. При этом директор Александр Мочалов отмечает, что приверед среди учеников немного. Детям нравится еда, которую готовят в школьном пищеблоке.

– Изначально мы хотели сами организовать питание. У нас есть горячие, овощные, кондитерские цеха. Но потом пришли к тому, что каждый должен заниматься своим делом: мы – учим, повара – готовят. Мы работаем с ООО «Топаз» с прошлого года и очень довольны.

Школьному питанию в Липецке уделяется особое внимание, заверяют в департаменте образования. Как отмечает председатель профильного ведомства Светлана Бедрова, регулярно проводятся выездные проверки. Работа по мониторингу будет продолжена совместно с ученическим и родительским сообществами.