В Усманском районе в Крутче-Байгорском филиале МБОУ СОШ села Девица появилась «Парта героя», посвященная памяти Васильева Михаила Павловича. Ребятам рассказали о жизни и подвиге героя-земляка.

Васильев Михаил Павлович родился 2 октября 1922 года в селе Крутченская Байгора. Участник Великой Отечественной войны, где особо отличился в ходе Восточно-Померанской операции. Выкатив орудие напрямую наводкой, он уничтожил бронетранспортер и два станковых пулемета противника, чем обеспечил успех наступления кавалеристов. А спустя несколько дней, отражая атаку вражеского батальона, его расчет отразил четыре контратаки противника, уничтожив при этом три танка и четыре автомашины. В общей сложности, Михаил Васильев вел бой на протяжении 6 часов, отразив все вражеские контратаки.

Еще одна «Парта героя» открылась в Липецком районе в память о Гурьеве Степане Савельевиче. Он родился 1 августа 1902 года в селе Романово (ныне Ленино) Липецкого района Липецкой области. Гурьев внес большой вклад в разгром фашистских войск на подступах к Москве, а также сражался на юго-западном направлении, а затем и в самом городе на территории завода «Красный Октябрь». В июне 1944 года Степан Гурьев принимал участие в освобождении Белоруссии и взятии столицы Восточной Пруссии — Кёнигсберга. После ожесточённых боёв войска корпуса прорвали внутренний обвод обороны города Кёнигсберг (ныне — Калининград) и, овладев южной частью города, вышли к реке Прегель. После этого корпусу Гурьева была поставлена задача — уничтожить остатки гитлеровских войск в районе военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск). 22 апреля 1945 года в бою на Земландском полуострове командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса Герой Советского Союза, генерал-майор Гурьев Степан Савельевич погиб.

Напомним, акция «Парта Героя» реализуется в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». «Парта Героя» – ученическая парта с размещенной информацией о заслуженном человеке, имеющем непосредственное отношение к школе. На ней находится QR-код с ссылкой на официальный портал с информацией о герое. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований.