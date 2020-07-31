В школе Хлевенского района строится новый спортзал

Образовательные учреждения региона продолжают готовиться к новому учебному году. В школе села Конь-Колодезь Хлевенского района построен современный спортивный зал для игровых видов спорта.

«Эти вопросы – в числе приоритетных направлений деятельности региональной власти, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Кроме того, ремонт школ, строительство спортивных объектов ведется в тесном взаимодействии с жителями, по их просьбам, которые поступают в том числе и через соцсети в адрес местной и областной власти». Прежний спортзал не соответствовал нормам. Новый спортзал — пристройка с переходом в основное здание. Сейчас строители завершают внутреннюю отделку. В здании уже оборудованы душевые и туалетные комнаты, тренерская, раздевалки и медпункт. Как дополнение к центральному отоплению в зале установлены тепловые пушки.

Площадку сделали максимально удобной для разных видов спорта. Не только школьники смогут здесь играть в футбол, баскетбол и волейбол. Во вторую смену будут работать секции. Кроме того, зал станет домашней тренировочной базой для местных школьниц-футболисток.

В другой части пристройки разместится и начальная школа. Классы почти готовы, рабочим осталось настелить пол и завезти мебель. Эту школу посещают ученики из соседних шести сел. Всего здесь обучается более 200 детей. На большую стройку управление строительства и архитектуры Липецкой области в рамках областной программы выделило субсидию из областного бюджета в размере 74,6 миллионов рублей, еще восемь миллионов добавили из местного бюджета.

В самом райцентре приводят в порядок детский садик, состоящий из двух отдельных корпусов. Подрядчики полностью заменили все инженерные сети, сейчас завершают внутреннюю отделку, параллельно благоустраивают территорию вокруг. Финальным штрихом станет обновление фасада.

Чтобы создать уют для 300 воспитанников управлением строительства и архитектуры Липецкой области также были выделены средства областного бюджета в размере 14 миллионов рублей, еще 1,4 миллион добавили из местного бюджета.