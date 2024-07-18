Добринский район с рабочим визитом посетила начальник управления культуры и искусства Липецкой области Ирина Кремнева. Целью ее поездки была проверка хода работ по капитальному ремонту детской школы искусств имени Н.А. Обуховой. Вместе с главой района Александром Пасынковым она побывала на месте проведения работ.

Помещения школы искусств капитально ремонтируются на федеральные средства по нацпроекту «Культура». По словам Ирины Александровны, реконструкция объекта находится на личном контроле губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова. Елецкая фирма ООО «Эко-логика» зашла на объект в конце марта этого года. За это время подрядчик демонтировал старые стены из гипсокартона в классах и заново выложил их из газосиликатных блоков. Сейчас рабочие завершают укладку плитки из керамогранита в коридоре и классах. Ведется электроразводка по кабинетам, после чего подрядчик начнет монтировать потолок армстронг. В связи с заменой системы отопления во всем здании районного ДК аналогичные работы ведутся и в школе искусств.

А.Н. Пасынков и И.А. Кремнева встретились с подрядчиком, отметив, что объект нужно сдать в сроки, которые были оговорены в контракте. Уже виден объем проведенных работ, но руководители попросили подрядчика увеличить количество людей, работающих на объекте, чтобы 1 сентября дети могли приступить к занятиям в обновленных классах.