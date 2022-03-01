В ходе реализации оперативной информации в СИЗО-1 и ИК-4 сотрудниками учреждений предотвращены попытки доставки запрещённых предметов и веществ.

В СИЗО-1 при досмотре двух посылок, адресованных обвиняемым и подозреваемым, находящимся в учреждении, были обнаружены и изъяты запрещённые предметы, спрятанные ухищрённым способом. В одной посылке мобильный телефон и зарядное устройство к нему были спрятаны в обуви, в другой — два мобильных телефона и шесть сим-карт упакованы в коробке сахара-рафинада.

В ИК-4, при попытке переброса на территории, прилегающей к участку внешней запретной зоны учреждения, задержаны трое граждан, которые совершили переброс полимерного свертка с веществом внутри. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Ельцу УМВД по Липецкой области. После проведённой экспертизы установлено, что внутри свёртка находилось наркотическое вещество марихуана (каннабис) массой 35,3 грамма. По данному факту возбуждено уголовные дела по статье 228 УК РФ, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.