Первую в Липецке площадку для детей с ограниченными возможностями здоровья установят в районе дома №31А на улице Неделина. Работы проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Согласно проекту, здесь установят малые архитектурные формы, инструмент для развития моторики и слуха, игровые комплексы, качели-гнездо и карусель, на которой сможет расположиться инвалидная коляска. Также на площадке уложат безопасное прорезиненное покрытие и оборудуют пандусы.

– Особенностью площадки будет то, что на ней смогут играть как обычные ребята, так и дети с ограниченными возможностями здоровья, – сообщили в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Также специалисты отметили, что сейчас департаментом прорабатывается вопрос размещения подобных площадок и в других районах Липецка.

– В первую очередь мы оцениваем потребности района в специализированной детской площадке, а также технические возможности ее размещения, однако серьезным остается вопрос финансирования, поэтому сроки размещения подобных площадок пока назвать сложно, – отметили в департаменте.

Напомним, благоустроят в этом году и сам сквер на улице Неделина – от дома №15 до дома №49. Здесь заменят малые архитектурные формы и выполнят озеленение – высадят остролистные клены, разнолистные липы, каштаны, многолетние и однолетние цветы.