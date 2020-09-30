В сквере Пограничников в Липецке асфальтируют тротуары

В сквере Пограничников в областном центре асфальтируют тротуары. Основание для них уже готово и засыпано щебнем на 95%. Вчера специалисты приступили к работам с мелкозернистым асфальтом. Всего планируют уложить порядка 1450 квадратных метров покрытия – его толщина составит пять сантиметров, сообщили в городской администрации.

Также здесь уже завершили монтаж 388 погонных метров бордюрного и тротуарного камня. Также засыпали черноземом прилегающие к тротуару участки. В планах специалистов посев газона.

Благоустройство сквера началось в конце августа и должно было завершиться в сентябре. Однако у городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства возникли замечания к установке бордюрного камня – его демонтировали и уложили повторно. Также подрядчика ждут штрафные санкции.

– За срыв сроков организации придётся заплатить неустойку, её размер будет зависеть от количества дней просрочки, – отметили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.