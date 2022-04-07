В регионе

В следственном управлении СК России по Липецкой области состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия коррупции

15 минут назад
5 посмотрели

Читайте нас в

Эффективность взаимодействия при выявлении и расследовании коррупционных преступлений стала темой межведомственного совещания в следственном управлении СК России по Липецкой области.

В обсуждении темы приняли участие сотрудники региональных УФСБ России, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России, представители прокуратуры, регионального УФНС, аппарата следственного управления и руководители территориальных следственных отделов.

Открывая совещание, руководитель следственного управления Евгений Шаповалов отметил, что задача присутствующих воспитывать в обществе нетерпимость к коррупционным преступлениям и деятельность по противодействию коррупции назвал системной и наступательной. С начала года следователями регионального СКР возбуждено более 70 уголовных дел о коррупционных преступлениях, что в два раза больше аналогичного периода 2021 года. В основе уголовных дел — сообщения и материалы оперативной деятельности органов внутренних дел, а также УФСБ и прокуратуры. Большая часть из них о даче и получении взяток, фигурантами которых стали, в том числе должностные лица.

В отношении 17 коррупционеров следствие завершено, и уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Руководитель регионального СКР обратил внимание подчиненных на необходимость принятия на первоначальном этапе расследования обеспечительных мер, которые позволят исполнить приговор суда в части взыскания штрафа в размере 100-кратной суммы взятки с возможной конфискацией имущества, нажитого преступным путем.

По результатам совещания в целях устранения имеющихся недостатков разработаны меры для совершенствования межведомственного взаимодействия, повышения результативности работы правоохранительных и следственных органов по приоритетному направлению деятельности.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19