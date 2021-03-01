В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области от оператора отдела охраны поступил сигнал о приближении к основному ограждению двух неизвестных лиц.

Начальник караула во главе резервной группы выдвинулся на прилегающую к участку территорию, неизвестных лиц обнаружить и задержать не удалось.

Резервная группа во главе с начальником корпусного отделения, прибывшая на участок с внутренней стороны запретной зоны, обнаружила на ограждении линии охраны висящий сверток.

При вскрытии свёртка были обнаружены 4 сотовых телефона и одно зарядное устройство в разобранном виде, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.