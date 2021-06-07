С 2019 года неработающие пенсионеры, имеющие сельский стаж не менее 30 лет и проживающие в сельской местности, имеют право на доплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Размер прибавки равен 25% от размера фиксированной выплаты. В денежном выражении прибавка составляет 1511,12 рублей, исключение – получатели страховой пенсии по инвалидности III группы, у них – 755,56 рублей. В Липецкой области надбавку к пенсии за «сельский» стаж получают более 13 тысяч человек.

С 1 января 2022 года пенсионеры-селяне, получающие такую надбавку, продолжат её получать*, даже если переедут в город либо сельское поселение, в котором они проживают, станет городской территорией в связи с изменением административных границ. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без какого-либо обращения или заявления в ПФР.

Напомним, при подсчёте стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в соответствии с утвержденным Правительством Списком, в который вошли более 500 профессий, должностей и специальностей.